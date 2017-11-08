Как отмечают в СГД, преступная группировка действовала в Нидерландах, где путем мошеннических действий уклонялась от уплаты налогов в размере 1 млн. евро, а затем незаконно легализовала в Латвии около 1,7 млн. евро, в том числе вкладывая средства в приобретение недвижимости.
В СГД подчеркнули, что с 2012 года группировка систематически и осознанно обманывало власти Нидерландов. В частности, на работу были набраны около 400 рабочих из Латвии, которые работали в разных отраслях, нарушая законодательство Нидерландов. Рабочие трудоустраивались по фальшивым документам.
В состав международной преступной группировки входили два гражданина Нидерландов. Они были задержаны 31 октября в аэропорту Эйндховена после очередной поездки в Латвию. На основании выданного европейского обыска на арест задержали также голландца, постоянно проживающего в Латвии.
Всего в операции были задействованы 50 сотрудников Управления финансовой полиции Латвии, а в Голландии — 200 сотрудников Службы расследования и фискальной информации. В рамках следствия проведены десятки обысков в ряде городов Нидерландов и изъяты вещественные доказательства.
Следствие продолжается.