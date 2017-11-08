По информации Службы госдоходов (СГД), 31 октября в Голландии и Латвии одновременно проводилась спецоперация, в результате которой была пресечена деятельность международной преступной группировки, занимающейся легализацией доходов, полученных преступным путем. "прачечная" действовала около 5 лет, за это время преступники "отмыли" в Латвии 1,7 млн. евро.

Как отмечают в СГД, преступная группировка действовала в Нидерландах, где путем мошеннических действий уклонялась от уплаты налогов в размере 1 млн. евро, а затем незаконно легализовала в Латвии около 1,7 млн. евро, в том числе вкладывая средства в приобретение недвижимости.

В СГД подчеркнули, что с 2012 года группировка систематически и осознанно обманывало власти Нидерландов. В частности, на работу были набраны около 400 рабочих из Латвии, которые работали в разных отраслях, нарушая законодательство Нидерландов. Рабочие трудоустраивались по фальшивым документам.

В состав международной преступной группировки входили два гражданина Нидерландов. Они были задержаны 31 октября в аэропорту Эйндховена после очередной поездки в Латвию. На основании выданного европейского обыска на арест задержали также голландца, постоянно проживающего в Латвии.

Всего в операции были задействованы 50 сотрудников Управления финансовой полиции Латвии, а в Голландии — 200 сотрудников Службы расследования и фискальной информации. В рамках следствия проведены десятки обысков в ряде городов Нидерландов и изъяты вещественные доказательства.

Следствие продолжается.