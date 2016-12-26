В 2016 году покончили жизнь самоубийством два сотрудника Госполиции Латвии. Этот показатель в три раза меньше по сравнению с предыдущим годом: в 2015-м совершили самоубийство шесть полицейских, чего никогда прежде не случалось.

По словам пресс-представителя Госполиции Сигиты Пилдавы, в этом году причинами двух самоубийств полицейских стали личные мотивы, но от более конкретной информации в полиции воздержались, передает агентство LETA.

Согласно статистике, основными мотивами для самоубийства являются экономические причины, различные зависимости, кредиты, проблемы в семейной жизни. Совершая самоубийство, полицейские, как правило, используют табельное оружие.

В Госполиции еще в 2015 году сделали соответствующие выводы и предприняли меры, чтобы своевременно предотвратить риски этой социальной проблемы. Так, в колледже Госполиции для начальников полиции были организованы курсы, чтобы опознать риски самоубийств, а также успеть поговорить об этой проблеме со своими подчиненными. Кроме того, у полицейских есть возможность поехать в санаторий и пройти там специальную программу реабилитации.

"К сожалению, во всем мире существует подобная проблема, полицейские не убережены от обыденности и в более развитых государствах", — сказала Пилдава.

В других службах министерства внутренних дел — в Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службе и в Государственной пограничной службе — самоубийств в этом году не зарегистрировано.

Как сообщалось, Латвия занимает третье место в ЕС количеству суицидов на 100 000 жителей. В 2015 году в Латвии было зарегистрировано 384 самоубийства, в том числе добровольно из жизни ушли 52 молодых человека в возрасте до 30 лет. В 80% случаев люди решаются повеситься, 6% — стреляются, 4% — бросаются с высоты. Довольно много случаев попыток самоубийства констатируют медики, выезжающие на вызовы.

Опасная тенденция — это рост числа суицидов среди подростков и молодых людей. Основная причина смерти латвийских подростков (от 15 до 19 лет) — самоубийство. Чаще на самоубийство решаются мальчики. Больше всего попыток зарегистрировано среди детей в возрасте от 10 до 14 лет и молодых людей от 20 до 24 лет, а также девушек от 15 до 19 лет.