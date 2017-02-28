"Сейчас нам доподлинно известно, что реальной целью въезда большинства из них была последующая миграция в Евросоюз. По предварительной информации, некоторые студенты все же смогли попасть во Францию, а других задержала пограничная охрана Латвии. Сейчас они ожидают решения о выдворении", — рассказал Игорь Шуневич.