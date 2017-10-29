На этой неделе в ряде латвийских (kompromat.lv) и зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Латвии замечен вор в законе Джемал Микеладзе, известный в криминальных кругах как Джемо. Также отмечается, что в одном из рижских ресторанов он конфликтовал с известным криминальным авторитетом.

Как сообщает Crime Russia, в начале этого года Россия экстрадировала Джемо в Италию, где он был приговорен к 15 годам лишения свободы заочно. Там его обвинили в создании преступной ассоциации, вымогательстве, взятках, отмывании денег и фальсификации документов.

Весной этого года Джемо был освобожден из Кемеровской колонии, где он отбывал срок за незаконное хранение оружия и наркотиков. Тем не менее, он снова был задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России. По просьбе Италии Интерпол хотел выдачи Микеладзе.

Ранее его нельзя было выслать из России из-за российского гражданства. Однако, как сказала в ходе инспекции официальный представитель МВД Ирина Волк, было установлено, что гражданство было получено с нарушением действующего законодательства.

Полиция безопасности Латвии воздержалась от комментариев по поводу Микеладзе, уточнив лишь, что "ПБ проинфомирована об активных действиях упомянутого гражданина". Кроме этого в пресс-центре Полиции безопасности подчеркнули, что пока никакой информации о Джемале Микеладзе ранее СМИ не предоставлялось.