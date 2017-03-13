В Latvijas Gāze поступило много жалоб на неприятные запахи в Риге

Foto: LETA Компания Latvijas Gāze в понедельник, 13 марта, получила множество вызовов о запахе газа в Риге по адресам ул. Оглю 1а, ул. Оглю 36, ул. Даугавгривас 80, ул. Слокас 76, ул. Пурва 27. Прибывшие на место сотрудники "Аварийной службы 114" констатировали кислый запах, который идет из морского порта и не связан с возможной утечкой газа. На улице Слокас вместе с этим запахом также ощущался запах недавно положенного асфальта.

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