Прибывшие на место сотрудники "Аварийной службы 114" констатировали кислый запах, который идет из морского порта и не связан с возможной утечкой газа. На улице Слокас вместе с этим запахом также ощущался запах недавно положенного асфальта.
В Latvijas Gāze поступило много жалоб на неприятные запахи в Риге
Foto: LETA
Компания Latvijas Gāze в понедельник, 13 марта, получила множество вызовов о запахе газа в Риге по адресам ул. Оглю 1а, ул. Оглю 36, ул. Даугавгривас 80, ул. Слокас 76, ул. Пурва 27.
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