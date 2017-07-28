В Лиепае у водителя случился припадок за рулем, машина врезалась в дерево

Foto: Valsts policija Днем в четверг, 27 июля, на ул. Инвалиду автомобиль Volkswagen Caddy съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в больницу, где выяснилось, что причиной потери управления, скорее всего стал припадок, случившийся с ним прямо за рулем. Как сообщили Delfi в Госполиции, если бы автомобиль не встретил на своем пути дерево, то упал бы в городской канал, и тогда последствия могли быть более серьезными. Начато административное делопроизводство.

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