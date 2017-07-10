Мальчик направлялся в сторону центра города по улице Клайпедас. Женщина решила подойти к ребенку и поинтересоваться, куда он один идет в такое время и почему несет подушку с одеялом. Мальчик рассказал, что из-за конфликта в семье направляется к своей тете, хотя сам даже не знает, где она точно живет. Женщина решила сообщить об этом случае в полицию.

"Пока мальчик был на расстоянии, я позвонила в полицию. Сказали, что сейчас вышлют экипаж. Тем временем, я предложила ему присесть на остановке — якобы у меня болит нога. […]", — пишет Илона.

Через некоторое время к остановке подъехала полицейская машина.

"Когда я увидела полицию, я почувствовала облегчение. Полицейские пригласили маленького беглеца покататься на машине, и он прыгнул к ним на заднее сиденье. Всю дорогу я шла домой и задавалась различными вопросами. Родители, прошла только неделя с того момента, как пропал маленький Ваня, которого до сих пор не нашли. Неужели это вас не заставляет задуматься?

От дома до того места, где я встретила мальчика, почти километр. Он шел мимо больших магазинов. Неужели никому не показалось подозрительной ситуация, когда ребенок рано утром идет по улице и держит подмышкой одеяло и подушку? Действительно ли в Лиепае настал ледниковый период как в климатическом, так и в человеческом смысле?", — пишет женщина.