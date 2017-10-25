"Объект находился в воде длительное время, поэтому сразу было сложно установить: учебная ли это мина или настоящая. Для идентификации незнакомого объекта использовался метод нейтрализации". — пояснил командир группы водолазов Эскадры минных тральщиков Армандс Ронис.
При содействии управления Лиепайского порта, а также Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции команда водолазов провела работы по нейтрализации объекта, в ходе которых было констатировано, что под водой находится учебная мина советcкого образца. Oна не представляла опасность для здоровья и жизни окружающих.
Учебную мину доставили на берег, а затем в Балтийский учебный центр водолазов.