В Лиепайском порту погиб упавший в воду член экипажа судна

LETA |





Foto: LETA 15 февраля на причале Лиепайского порта, упав с судна в воду, погиб член экипажа. Мужчина 1972 г. рожд. скончался на месте происшествия. По факту случившегося начат уголовный процесс. Как сообщила представитель Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге, погибший — иностранец. Он находился на торговом судне, готовившемся к выходу из Лиепайского порта.

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