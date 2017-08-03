Вечером 3 августа в Риге в лифте Вантового моста застряли несколько человек вместе с детской коляской. Чтобы их освободить, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов был получен около 18 часов вечера. Сообщалось, на улице 11 Ноября в лифте Вантового моста застряла семья с младенцем в коляске. Этот лифт расположен на правом берегу Даугавы и находится рядом с лестницей, по которой можно спуститься с моста прямо на набережку.

Спасатели освободили семью из лифта с помощью гидравлических инструментов. Также на месте событий прибыла "скорая", но помощь медиков никому не потребовалась. Один из очевидцев событий опубликовал фото в Twitter.