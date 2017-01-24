По информации близких Ярослава Кухарского, объявленного в розыск 13 января 2017 года как без вести пропавшего, вечером 23 января, на 11-й день поисков мужчина был найден на территории Литвы сотрудниками литовской полиции. К сожалению, его уже не в живых.

Причина смерти — по результатам первичного осмотра — ненасильственная, за более подробными комментариями — следует обращаться к сотрудникам Госполиции. Дать более полное заключение о причинах смерти Ярослава стражи порядка смогут только по окончании проведенной экспертизы.

Волонтеры организации Bezvests.lv благодарят всех, кто не прошел мимо и активно помогал в поисках пропавшего мужчины, делился информацией и лично принимал участие в поисках на территории трех стран.

Выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего.