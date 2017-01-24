Причина смерти — по результатам первичного осмотра — ненасильственная, за более подробными комментариями — следует обращаться к сотрудникам Госполиции. Дать более полное заключение о причинах смерти Ярослава стражи порядка смогут только по окончании проведенной экспертизы.
Волонтеры организации Bezvests.lv благодарят всех, кто не прошел мимо и активно помогал в поисках пропавшего мужчины, делился информацией и лично принимал участие в поисках на территории трех стран.
Выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего.