31 июля в Литве вспоминают 26-ую годовщину Медининкской трагедии. 26 лет назад в этот день советские омоновцы убили дежуривших на границе литовских таможенников и полицейских.

В этот памятный день в Вильнюсском кафедральном соборе отслужат службу, позже пройдет церемония на Медининкском КПП (Вильнюсский район), в обед память погибших почтут на Антакальнисском кладбище. 30 июля в память о событиях того дня состоялся традиционный забег из Медининкай в Вильнюс.

В ночь 31 марта 1991 года при нападении омоновцев на КПП Медининкай на границе между Литвой и Беларусью были убиты сотрудники Литовской полиции Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, и таможенники Станисловас Орлавичюс, Антанас Мустейкис и Ричардас Рабавичюс (последний 2 августа скончался в больнице). Врачам удалось спасти только одного таможенника — Томаса Шярнаса.

Бывшие бойцы Рижского ОМОНа Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов были признаны виновными в убийстве гражданских лиц — сотрудников полиции и таможни, это преступление было квалифицировано как преступление против человечности. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и присудил подсудимым выплатить государству 653 850 евро ущерба. Также присуждены стотысячные иски в пользу близких убитых.

Еще один рижский омоновец Константин Михайлов за это преступление приговорен к пожизненному заключению, все остальные осуждены заочно.