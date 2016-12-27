В Мангали столкнулись четыре автомобиля: пострадал водитель

Foto: LETA В минувшее воскресенье в Риге, на перекрестке проспекта Остас и ул. Милгравья столкнулись Opel Omega,управляемый мужчиной 1976 г.р., Opel Astra, за рулем которого находился водитель 1947 г.р., Mercedes Benz, которым управляла женщина 1988 г.р., а также Subaru Forester, управляемый водителем 1985 г.р. В результате столкновения пострадал водитель Opel Omega, которого с места происшествия госпитализировали. Обстоятельство ДТП выясняются.

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