Госполиция начала служебную проверку на основании заявления о том, что в салоне личного автомобиля старшего инспектора Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции замечен флажок Российской Федерации.

Напомним, на этой неделе в социальных сетях появилась фотография, на которой видна личная машина сотрудницы полиции, на стекле которой прикреплено разрешение МВД, а в салоне заметна ленточка с российским триколором.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин пояснил, что, согласно внутренним нормативным актам, разрешение, выданное МВД, можно размещать на видном месте, если машина припаркована для рабочих нужд возле зданий МВД. В этой связи проверка должна установить, где была припаркована машина полицейского в тот момент, когда ее сфотографировали.

Параллельно будет установлено, является ли нахождение символики чужого государства в салоне автомобиля полицейского нарушением этических требований, выдвигаемых к должностным лицам Госполиции.