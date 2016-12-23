В массовой драке пострадали трое мужчин: им потребовалась медпомощь

Foto: Shutterstock По данным пресс-службы Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 23 декабря в Смилтене произошла массовая драка, в которой телесные повреждения получили мужчины 1993 г.р. и юноша 1998 г.р. В ВРУП отметили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На данный момент полиция проводит расследование обстоятельств ЧП.

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