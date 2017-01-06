В Межапарке столкнулись два BMW: в больницу доставлены водитель и пассажир

Foto: Publicitātes foto По информации пресс-центра Госполиции, 5 января в Риге, возле остановки на ул. Эзермалас столкнулись BMW, которым управляла женщина 1991 г.р., и BMW,управляемая водителем 1986 г.р. В результате аварии пострадал пассажир 1991 г.р., а также водитель одного автомобиля. Пострадавшие госпитализированы. Начато следствие.

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