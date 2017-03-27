За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 10 пожаров прошлогодней травы, сообщает пожарно-спасательная служба (ГПСС).

С наступлением более сухой погоды количество пожаров прошлогодней травы значительно выросло. Например, в пятницу был потушен 91 пожар прошлогодней травы, в четверг - 41. Всего с начала года зарегистрировано 266 таких пожаров.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, а иногда гибнут люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

Согласно Кодексу административных нарушений за сжигание прошлогодней травы к физическим лицам применяется штраф в размере от 280 до 700 евро, а за ненадлежащий уход за земельными участками, чтобы не допустить образования прошлогодней травы, штраф для физических лиц составляет от 140 до 700 евро, для юридических лиц - от 700 до 2900 евро.

В целом за прошедшие сутки зарегистрирован 31 пожар, люди в огне не пострадали.