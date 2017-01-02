В ночь на 1 января к сотрудникам Центрального управления Рижской муниципальной полиции за помощью обратилась 16 -летняя девушка. Она вся промокла и плакала.

Стражам порядка девушка рассказала, что бойфренд столкнул ее в канал. Он тянул девушку за капюшон, а потом бросил в воду. Полицейские усадили дрожащую от холода девушку в служебную машину и накрыли курткой.

Пострадавшая заявила, что хочет написать заявление и указала на находившегося неподалеку мужчину. В ходе разговора, выяснилось, что он столкнул возлюбленную в канал из-за ревности.

21 -летний мужчина задержан и доставлен в Государственную полицию. По факту мелкое хулиганство начат административный процесс.