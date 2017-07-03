Полиция в Огре по подозрению в убийстве 70-летней женщины задержала мужчину 1967 г.р. Подозреваемый арестован, сообщили в Госполиции.

Днем в среду 28 июня в полицию позвонил житель Огре, рассказавший, что его соседку убили. По словам мужчины, он заметил, что дверь квартиры женщины открыта, зашел внутрь и увидел ее без признаков жизни с колотыми ранами на голове и шее.

Прибывшие на место сотрудники полиции констатировали, что женщина мертва. В квартире они нашли нож, которым, вероятно, и было совершено убийство.

В ходе расследования был выявлен подозреваемый — знакомый женщины, которого задержали в тот же день. Мужчина ранее к суду не привлекался. Расследование продолжается.