Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) по подозрению в хищении из муниципального агентства Огрского края Ogres namsaimnieks денежных средств в размере 90 961 евро задержало 11 человек, в том числе трех руководящих работников предприятия.

Как сообщили в Госполиции, в сотрудничестве со Службой по предотвращению легализации полученных преступным путем средств полиция получила информацию о возможном хищении денег из муниципального предприятия. В ходе следственных действий было установлено, что денежные средства легализуются путем их перечисления на банковские счета третьих лиц.

Работники УБЭП провели 15 обысков по нескольким адресам в Рижском регионе, в ходе которых изъяли различные документы, носители информации, печати, наличные денежные средства, а также две единицы оружия.

В целом в рамках дела во вторник задержаны 11 лиц, в том числе руководящие работники Ogres namsaimnieks. В среду к трем подозреваемым 1979, 1974 и 1978 г.р. была применена мера пресечения в виде ареста. К остальным восьми применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Полиция начала уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере или совершенном организованной группой. Также начат уголовный процесс о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере.

Директором Ogres namsaimnieks является Айгар Бриедис. Агентство управляет фондом недвижимости самоуправления — жилыми домами и другими объектами.

В Ogres namsaimnieks эту информацию не прокомментировали, а председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис сообщил, что в его распоряжении пока нет официальной информации от правоохранительных органов. По его словам, директор Ogres namsaimnieks находится в отпуске и вернется на работу в понедельник. Хелманис допускает, что обыск на предприятии может быть связан с деятельностью в сфере водного хозяйства весной этого года. О каких именно действиях идет речь, Хелманис не уточнил.

Между тем портал Pietiek.com сообщает, что директор Ogres namsaimnieks — в числе арестованных по данному делу и подозревается в мошенничестве в крупных размерах в составе организованной группы.

Это не первый случай, когда работники муниципальных учреждений Огре попадают в поле зрения полиции. Так, весной этого года прокуратура передала в суд уголовное дело о фиктивной занятости в огрском детском саду "Риекстиньш", а сам Хелманис обвиняется в вымогательстве, и суд первой инстанции уже приговорил его к 38 000 евро штрафа. В 2009 году он был задержан за попытку вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не демонстрировался компрометирующий сюжет.