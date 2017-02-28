В пятницу 24 февраля в Вентспилсском районе, в окрестностях озера Усмас, пропал без вести 54-летний Юрис Тендерс, сообщает Bezvests.lv.

Как рассказали знакомые мужчины, которые и объявили его в розыск, около 10:00 Юрис отправился на велосипеде на озеро рыбачить, а к вечеру так и не вернулся домой. Вещи, которые были при нем, тоже не были найдены нигде в округе: велосипед, рыболовный ящик, бур, синее ведро.

Весь день 24 февраля его видели на озере Усмас окрестные рыбаки. Для поисков мужчины задействован вертолет НВС.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, был одет в оранжево-серую куртку, темные брюки, зеленые рыбацкие сапоги. С собой были принадлежности для подледного лова.

Просьба ко всем, кто видел этого мужчину или знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.