В конце прошлой недели в Олайне тяжелые ножевые ранения получила дежурная гостиницы. По подозрению в совершении данного преступления Государственная полиция в сотрудничестве с Олайнской муниципальной полицией задержала посетителя ранее судимого мужчину 1960 г.р.

7 июля после обеда Государственная полиция получила от Службы неотложной медицинской помощи информацию о том, что в Олайне работница гостиницы получила ножевые ранения. Работники Криминальной полиции участка Олайне выяснили, что в 12 часов дня в гостиницу зашел пьяный мужчина и заявил, что пришел навестить свою подружку, которая здесь живет. Так как во время предыдущих визитов мужчина вел себя агрессивно и скандалил, работница гостиницы ответила, что в этот раз не пустит его. После этих слов подозреваемый разозлился, достал нож и накинулся на женщину. Он нанес ей три ножевых ранения - в живот, грудную клетку и в руку. После этого мужчина выбежал на улицу, сел на велосипед и уехал. Очевидцы ввызвали "скорую".

Прибывшие на место полицейские, незамедлительно приступили к поискам подозреваемого. Так как мужчина прятался, его искали в том числе в лесу, на огородах, спрашивали о его местонахождении у знакомых. В 19.00 нападавший был найден и задержан. Ранее он уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.

Начат уголовный процесс по статье умышленное нанесение опасных для жизни телесных повреждений, во время выполнения пострадавшим своих служебных обязанностей. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В субботу, 8 июля, подозреваемый был арестован. Пострадавшая женщина по-прежнему находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.