В первой половине 2017 года в Латвии было угнано 428 автомашин — на 72 больше, чем за тот же период 2016 года, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.

Больше всего за год увеличилось количество краж автомашин в Риге — на 40,6%. В свою очередь в Латгале оно сократилось на 30%.

Чаще всего воры угоняют автомашины марок BMW, Audi и VW, которые затем продают целиком или на запчасти.

В этом году увеличилось количество угонов автомобилей, оснащенных системой Keyless Go.

На запчасти угонщики крадут в основном автомашины Audi и BMW, а также Toyota Avensis, Toyota Corolla и Honda Civic.

Угнанные автомашины как правило вывозятся в другие страны — в ЕС, Россию, Таджикистан. Кражей автомашин и их деталей в Латвии сейчас занимаются литовские преступные группировки, они перегоняют украденные авто в Литву.

Полиция напоминает, что современные новые технологии не всегда могут защитить автомашину от риска угона.