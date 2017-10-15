Также спасатели помогли выбраться двум мужчинам из леса в Вецауцеской волости. Заблудившихся мужчин вывели из зарослей с помощью звуковых сигналов.
В Пикстерском озере утонул мужчина
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В субботу спасатели извлекли из Пикстерского озера в Виеситской волости утонувшего мужчину, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
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