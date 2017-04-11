На таможенном посту ЖДПП "Посинь" Псковской таможни (российско-латвийская граница) таможенники обнаружили и изъяли у жительницы Латвии 19 кг медикаментов.

По информации "Псковской ленты новостей", женщина в дорожной сумке пыталась вывезти 497 упаковок, 86 бутылок и 363 блистера различных наименований лекарственных средств. Медикаменты нашли в результате досмотра багажа и ручной клади в пассажирском поезде "Москва — Рига".

Перечень незаконно перемещаемого товара включал: аминалон, димедрол, левомицитин, цитрамон, тауфон, фестал, панкреатин и другие лекарственные препараты.

Кроме того, назначенная таможенная экспертиза выявила, что в некоторых незаконно перемещаемых лекарственных средствах содержится психотропное вещество — фенобарбитал.

В отношении жительницы Латвии возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и направлен на ответственное хранение.