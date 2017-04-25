Группа, в состав которой входили поляки и латвийцы, действовала на территории Лодзинского и Куявско-Поморского воеводств. Как отмечает новостной портал Olsztyn.com.pl, в ходе обысков, проведенных в жилых и коммерческих помещениях, задержали латвийцев в возрасте 25, 39 и 45 лет, а также 43-летнего поляка.
Во время обыска пограничники выявили полную технологическую линию для производства подакцизных товаров, резаный табак, а также 870 000 готовых сигарет. Изъяты автомобили, документация, рулоны бумаги, картонные заготовки с названиями различных марок табачных изделий.
Следствие продолжается.