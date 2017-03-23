Получив информацию о некой группе лиц, которая, возможно, занимается браконьерством, Прейльский участок Государственной полиции начал уголовный процесс и приступил к расследованию. В рамках комплекса оперативных мероприятий 21 марта сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes, в салоне которого было обнаружено не зарегистрированное ружье и патроны.

Водитель автомобиля, мужчина 1965 г.р., управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у него не было водительских прав. В полиции отмечают, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Водитель и его пассажиры — мужчины 1987 г.р. и 1984 г.р. - задержаны. Расследование продолжается, назначены экспертизы.

Согласно 112-й статье Уголовного закона, браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.