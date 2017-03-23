Водитель автомобиля, мужчина 1965 г.р., управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у него не было водительских прав. В полиции отмечают, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Водитель и его пассажиры — мужчины 1987 г.р. и 1984 г.р. - задержаны. Расследование продолжается, назначены экспертизы.
Согласно 112-й статье Уголовного закона, браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.