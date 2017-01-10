В Елгавском крае спасатели во вторник вытащили из пруда тело первого утонувшего в этом году любителя подледного лова, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Спасателей вызвали прохожие, заметившие на берегу пруда вещи рыбака. Как выяснилось, 70-летний мужчина вышел на лед толщиной до полутора сантиметров, успел пройти метров 20 от берега, провалился и утонул. Несчастье могло произойти около суток назад. Тело мужчины обнаружили вмерзшим в лед.

По данным ГПСС, за прошедшие пять лет в Латвии больше людей утонуло, чем погибло в пожарах. Например, в прошлом году спасатели вытащили из водоемов 110 утонувших людей, а в пожарах погибли 95 человек.

В ГПСС отмечают, что большое количество утонувших объясняется безрассудным и необдуманным поведением людей на воде.