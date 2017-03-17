В пустующей квартире наладили подпольное производство алкоголя

Как отмечают в ЛРУП, в распоряжение полиции поступила информация, что в одной из заброшенных квартир в волости Берзгалес налажено подпольное производство спиртных напитков. В рамках начатого уголовного процесса был проведен обыск, в ходе которого полицейские нашли около 500 литров алкогольного суррогата, а также самодельную производственную линию.
Произведенный кустарным способом алкоголь планировалось реализовывать в Карсаве и Резекне. Образцы спиртных напитков направлены на экспертизу. Следствие продолжается.
Foto: Policija