В пустующей квартире наладили подпольное производство алкоголя

Сотрудники Лудзенской криминальной полиции на прошлой неделе накрыли в волости Берзгалес Резекненского края нелегальное производство суррогатного алкоголя. Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП).

Как отмечают в ЛРУП, в распоряжение полиции поступила информация, что в одной из заброшенных квартир в волости Берзгалес налажено подпольное производство спиртных напитков. В рамках начатого уголовного процесса был проведен обыск, в ходе которого полицейские нашли около 500 литров алкогольного суррогата, а также самодельную производственную линию.

Произведенный кустарным способом алкоголь планировалось реализовывать в Карсаве и Резекне. Образцы спиртных напитков направлены на экспертизу. Следствие продолжается.