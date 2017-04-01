Трагическая авария, в которой погиб человек, произошла в Озолайнской волости Резекненского края, уточнили в Службе неотложной медицинской помощи. Автомобиль насмерть сбил мужчину в возрасте около 40 лет.
По информации полиции, мужчина в темное время суток переходил дорогу без светоотражающих элементов на одежде. Пешехода сбил автомобиль Škoda Octavia.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в минувшие сутки задержано восемь водителей, за превышение скорости оформлены 176 протоколов.
В целом полиция вчера выписала 609 протоколов о нарушении правил дорожного движения.