В пятницу 31 марта в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадали еще 17, сообщает Государственная полиция.

Трагическая авария, в которой погиб человек, произошла в Озолайнской волости Резекненского края, уточнили в Службе неотложной медицинской помощи. Автомобиль насмерть сбил мужчину в возрасте около 40 лет.

По информации полиции, мужчина в темное время суток переходил дорогу без светоотражающих элементов на одежде. Пешехода сбил автомобиль Škoda Octavia.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в минувшие сутки задержано восемь водителей, за превышение скорости оформлены 176 протоколов.

В целом полиция вчера выписала 609 протоколов о нарушении правил дорожного движения.