В реке найдено тело 18-летнего гражданина Литвы

Foto: LETA По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 6 ноября на пульт дежурного Кулдигского участка поступил сигнал из волости Никрацес, где в реке вентра обнаружили тело молодого парня. При проверке оказалось, что погибший являлся гражданином Литвы 1999 г.р. По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будет установлена причина гибели юноши.

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