В реке найдено тело пропавшей без вести женщины

Foto: AFI В минувший вторник в Смилтене, в реке Абула было найдено тело Лаймы Ракевичи (1928 г.р.), которая была объявлена в розыск в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции. Тело было найдено во время уборки прилегающих к водоему территорий. По делу начато следствие.

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