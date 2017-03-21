В марте текущего года сотрудники Госполиции задержали мужчину, подозреваемого в выращивании и хранении марихуаны с целью ее дальнейшей реализации. В пресс-центре Рижского регионального управления полиции пояснили, что подозреваемый 1960 г.р. ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Всего в принадлежащих ему квартирах изъято 108 кустов конопли, а также 53 грамма сушеной марихуаны.

Задержание проводилось сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью на основании полученной ранее оперативной информации. Известно, что подозреваемый в 2013 году уже задерживался за продажу наркотиков и выращивание конопли.

Полиция установила, что мужчина занимается выращиванием конопли в одной из рижских квартир, а также на дачах в Рижском регионе. В ходе обыска изъята марихуана, а также оборудование для выращивания конопли: лампы, вентиляционные системы и другие предметы.

Следствие продолжается.