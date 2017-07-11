В ночь на 9 июля в Риге в универмаге "mc2" произошла кража со взломом антикварного магазина ювелирных изделий. Злоумышленники украли из магазина драгоценности на сумму порядка сто тысяч евро.

Представитель акционного дома — антиквариата "Художественное посольство" ("Mākslas Vēstniecība") Гиртс Гринбергс порталу Delfi сказал, что около четырех часов ночи в филиале магазина в универмаге "mc2" на ул.Краста 68a был совершен взлом. Воры, выбив внешнее стекло магазина, проникли в помещения именно в торговом зале антиквариата.

По словам Гринбергса, очень выверенно разбив стеклянные витрины, воры быстро погрузили в сумки много ювелирных и серебряных изделий, общая стоимость которых — порядка 100 000 евро. Он добавил, что общую сумму ущерба еще предстоит уточнить.

Представитель антикварного дома объяснил, что универмаг "mc2"

охраняется 24 часа в сутки. В момент ограбления охранники находились на своем посту, однако результата это не принесло.

"Проверяя срабатывание сигнализации в зоне "Художественного посольства", охранники отправились туда. Приближаясь к магазину, они заметили разбойника, который убежал через выбитое окно", — отметил Гринбергс.

Ниже — фотографии ювелирных изделий, которые оказались в руках у воров.