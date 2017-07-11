Представитель акционного дома — антиквариата "Художественное посольство" ("Mākslas Vēstniecība") Гиртс Гринбергс порталу Delfi сказал, что около четырех часов ночи в филиале магазина в универмаге "mc2" на ул.Краста 68a был совершен взлом. Воры, выбив внешнее стекло магазина, проникли в помещения именно в торговом зале антиквариата.
По словам Гринбергса, очень выверенно разбив стеклянные витрины, воры быстро погрузили в сумки много ювелирных и серебряных изделий, общая стоимость которых — порядка 100 000 евро. Он добавил, что общую сумму ущерба еще предстоит уточнить.
Представитель антикварного дома объяснил, что универмаг "mc2"
охраняется 24 часа в сутки. В момент ограбления охранники находились на своем посту, однако результата это не принесло.
"Проверяя срабатывание сигнализации в зоне "Художественного посольства", охранники отправились туда. Приближаясь к магазину, они заметили разбойника, который убежал через выбитое окно", — отметил Гринбергс.
Ниже — фотографии ювелирных изделий, которые оказались в руках у воров.