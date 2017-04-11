В Риге один мужчина дважды в течение нескольких часов за различные нарушения попадал в полицейский участок, сообщает пресс-служба Рижской муниципальной полиции.

10 апреля около трех часов ночи сотрудники муниципальной полиции в Агенскалнсе заметили мужчину, который подошел к велосипеду на стоянке, сел на него и поехал. Когда он увидел полицию, то резко повернул. Проехав несколько метров он остановился, оставил велосипед у здания и быстро пошел прочь, сообщает Riga.lv.

Полицейские решили выяснить причины такого поведения. Мужчину остановили, и в разговоре он начал утверждать, что решил пойти домой пешком, а велосипед оставил у забора. Его рассказ не был убедительным, и появились подозрения, что он находится под воздействием одурманивающих веществ.

Муниципальная полиция созвонилась с дежурным Госполиции, выяснив, что всего несколько часов назад мужчину выпустили из участка, где на него был составлен протокол об употреблении наркотических веществ.

Полицейские проверили и велосипед — он действительно принадлежал этому человеку. За управление транспортным средством под воздействием наркотиков мужчину передали Госполиции.