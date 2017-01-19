Полицейские столичного самоуправления в ночь на 19 января на месте происшествия задержали в Риге, в Вецдаугаве, двух мужчин, ловивших рыбу незаконным способом. Об этом агентству LETA сообщили в пресс-службе муниципальной полиции.

Согласно информации, полицейские, обследуя район Вецдаугавы и окрестности, заметили двух человек, которые, вероятно, в темное время суток сделали во льду две проруби для нелегального промысла рыбы сетью.

Оба подозрительных мужчины были одеты в белую одежду, чтобы их труднее было заметить на фоне льда. Полицейские в аварийно-спасательных жилетах медленно пошли вдоль берега, следуя по следам, оставленным в снегу. Вскоре они добрались до браконьеров. Рядом с мужчинами находились бур для зимней рыбалки и два мешка, в которых были две сети для нелегальной рыбной ловли. Во время разговора мужчины признались, что хотели ловить рыбу в проруби сетями.

Исследовав ближайшую территорию, один из полицейских нашел еще одну прорубь, в которой уже была помещена рыболовная сеть. На вопрос, кому принадлежит эта сеть, старший из мужчин сознался, что это его снасть. Сеть из проруби была поднята, рыбы в ней не было.

Нелегальные орудия рыбной ловли были конфискованы, начато административное делопроизводство. За подобное нарушение предусматривается штраф от 280 до 700 евро, а также конфискация сетей.