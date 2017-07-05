В Риге обнаружили рекордный груз контрабанды: изъято более 2 млн. сигарет

Сотрудники Таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) при проверке на территории одного из рижских предприятий нашли 2 190 000 контрабандных сигарет. Груз был спрятан в двух микроавтобусах. О ЧП проинформирована Госполиция.

По данным СГД, проверка на предприятии проводилась в рамках начатого ранее процесса об административных нарушениях. Во время проверки на территорию фирмы, расположенной на ул. Крустпилс, были замечены два микроавтобуса с литовскими и латвийскими номерами.

Поскольку машины оказались закрыты, а водителей рядом не оказалось, таможенники вскрыли авто в присутствии Рижской муниципальной полиции. В багажном отделении были найдены 219 ящиков с сигаретами ROUTE 66 без акцизных марок.

Табачные изделия и микроавтобусы изъяты, начат уголовный процесс.