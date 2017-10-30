Сотрудники Госполиции задержали трех лиц, которые длительное время занимались сутенерством в легально зарегистрированном в Риге развлекательном заведении. Сутенеры предлагали проституток иностранцам.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, операция при участи сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью проводилась в ночь на 12 октября. Установлено, что сутенеры действовали под прикрытием несколько лет. У следствия есть основания полагать, что полученные средства вкладывались в движимое и недвижимое имущество, а также хранились на счетах в банках.

По данным полиции, платные услуги интимного характера предоставлялись как в самом развлекательном заведении, так и с выездом на места, указанные клиентами. При этом свободно пройти в клуб было невозможно, туда попадали только по предварительной договоренности.

В рамках следствия задержан владелец увеселительного заведения (1971 г.р.), а также администратор (1987 г.р.) и бухгалтер (1950 г.р.). Установлено, что в клубе работали около 10 жриц любви.

Полиция провела пять обысков в Риге и Рижском районе, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, включая наличность и пр. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество.

Следствие продолжается.