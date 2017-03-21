В ночь на 17 марта в Риге, на ул. Бривибас, задержали мужчину, обворовавшего припаркованную во дворе машину, сообщили в Госполиции.

О том, что в чью-то машину забрался вор, полиции сообщили очевидцы. Прибыв на место, полицейские заметили мужчину с сумкой, который бросился бежать.

Мужчину задержали и доставили в участок. В сумке обнаружили украденный из автомобиля переносной проигрыватель. При мужчине также нашли орудия преступления: ножницы, лом и молоток.

Выяснилось, что задержанный, 1975 г.р., имеет несколько судимостей за подобные преступления. Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает жителей не оставлять в салонах автомобилей личные вещи.