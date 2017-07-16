В воскресенье вечером затонул в Риге в Хапака грависе катамаран, на котором произошел пожар. С катамарана было спасено 12 человек, пострадавшие с ожогами были госпитализированы.

Как уже сообщалось, пожар на катамаране возник из-за того, что судно мачтой задело линию электропередач. Как информируют в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов на место происшествия возле Даугавгривского шоссе поступил в 16:35.

ЧП произошло в Хапака грависе, неподалеку от причалов для яхт. Яхта находилась примерно в 200 метрах от берега. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 19:18.

Проведены спасательные работы, на место происшествия прибыли девять бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

С яхты спасено 12 человек, которые переданы медикам.

Как информирует представитель СНМП Илзе Букша, помощь оказана 11 пострадавшим, у них были различные ожоги. В числе пострадавших - семеро детей.

Пострадавшие получили серьезные ожоги и, возможно, электротравмы. Все пострадавшие госпитализированы.