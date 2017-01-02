В Риге пьяный сын попытался забить мать до смерти

Foto: Shutterstock 29 декабря в одну из больниц Риги была доставлена женщина 1934 года рождения с тяжкими телесными повреждениями. Как выяснила полиция, возможным преступником является ее сын. В тот же день мужчина был задержан у себя дома пьяным, в его крови констатировано 4 промилле алкоголя. Как сообщает Госполиция, задержанный свою вину признает, причем произошедшее с пенсионеркой квалифицировано как умышленная попытка убийства. Мотивы подозреваемого пока что не известны.

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