В Риге сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП

Foto: LETA В минувшую пятницу, 28 июля, в 01.31, в Риге, на ул. Пиедруяс, напротив дома номер 66 по ул. Ницгалес неизвестное транспортное средство сбило велосипедиста. После аварии водитель машины скрылся с места происшествия, не сообщив об этом в полицию. Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 25913032, 67086982 или 110.

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