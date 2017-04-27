В Риге неизвестные совершили налет на 45-е почтовое отделение и украли деньги. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя VAS "Latvijas Pasts" Гундегу Варпу.

Инцидент случился вечером 27 апреля. Примерно в 18:00 злоумышленники вошли в 45-е почтовое отделение, расположенное по адресу Катринас дамбис, 22 (район Петерсалас). Налетчики вытащили из кассы деньги и скрылись. Никто из посетителей и сотрудников почты не пострадал.

По словам Гундеги Варпы, работники почты в этой ситуации выполнили заранее определенные действия, а именно: нажали кнопку тревоги, вызвав охрану и Государственную полицию. Полицейские на место событий прибыли быстро, но преступники уже скрылись.

Теперь сотрудники Госполиции расследуют ограбление почтового отделения и устанавливает точную сумму похищенных денег.