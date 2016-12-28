По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет успешно приземлился. Подробности она не рассказала. В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил в своем аккаунте в Twitter, что у самолета возникла проблема с шасси.

Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что в среду по техническим причинам рейс авиакомпании из Копенгагена (самолет Bombardier Q400 NextGen) совершил посадку при повышенных мерах безопасности. По предварительной информации, в самолете находились 64 пассажира и четыре члена экипажа. Более подробную информацию airBaltic предоставит после полного изучения обстоятельств.

В Службе неотложной медицинской помощи LETA рассказали, что в аэропорт вызывали медиков, но через 20 минут вызов отменили.

На страничке аэропорта указано, что рейс airBaltic BT136 из Копенгагена в Ригу должен был прибыть в 17.30, но прилетел в 18.48. По данным портала flightradar24.com, Bombardier Dash 8 Q400 перед посадкой сделал несколько кругов над аэропортом.

Как сообщалось, 17 сентября в аэропорту Rīga совершил посадку в сложных условиях рейс airBaltic BT641. У самолета Bombardier Q400 NextGen возникла проблема с передним шасси. При посадке никто не пострадал.