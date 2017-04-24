Стражи порядка в Риге вечером в пятницу 21 апреля забрали у сильно пьяных родителей трехлетнего сына, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

Полицию вызвала прохожая, увидевшая, как пьяный мужчина сажает в такси маленького ребенка и уходит в дом. Прибыв на место, сотрудники РМП выяснили, что семья регулярно устраивает попойки со скандалами.

Один полицейский забрал из такси мальчика, а второй пошел в квартиру на первом этаже за его отцом. Дверь открыл мужчина, который сказал подождать минутку, а сам бросился в комнату и выпрыгнул из окна.

В квартире стоял сильный запах мочи, алкоголя и табачного дыма. На полу в луже спиртного лежал мужчина с перебитым носом, а на кровати находились еще один мужчина и женщина, все основательно пьяные.

Женщина подтвердила, что мальчик, оставленный в такси — ее сын, больше ничего связного она сказать не могла. Женщину с ребенком доставили в участок, где было констатировано, что в ее организме 3,75 промилле алкоголя. Мальчика передали бабушке, номер телефона которой назвала женщина.

Возбуждено административное дело о не исполнении родительских обязанностей. О случившемся проинформирован Сиротский суд.