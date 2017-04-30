В Риге в одном из кинотеатров мужчине — гражданину Германии — внезапно стало плохо и он скончался, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Неотложной медицинской помощи Ингу Витолу.

Трагический инцидент случился 29 апреля. "Скорая" получила вызов в один из столичных кинотеатров, где одному из посетителей вдруг стало плохо. Медики пытались вернуть мужчину к жизни, но безуспешно — он скончался. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна, ее определит экспертиза.

Представитель пресс-службы Госполиции Симона Гравите уточняет, что скончавшийся в кинотеатре посетитель — гражданин Германии 1953 г.р. По внешним признакам, мужчина скончался не от насильственной смерти, а скорее всего, из-за проблем со здоровьем.

Всего за 29 апреля медики получили 1104 вызова, из них 170 были связаны с различными травмами.