Трагический инцидент случился 29 апреля. "Скорая" получила вызов в один из столичных кинотеатров, где одному из посетителей вдруг стало плохо. Медики пытались вернуть мужчину к жизни, но безуспешно — он скончался. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна, ее определит экспертиза.
Представитель пресс-службы Госполиции Симона Гравите уточняет, что скончавшийся в кинотеатре посетитель — гражданин Германии 1953 г.р. По внешним признакам, мужчина скончался не от насильственной смерти, а скорее всего, из-за проблем со здоровьем.
Всего за 29 апреля медики получили 1104 вызова, из них 170 были связаны с различными травмами.