В Риге в подъезде распылили слезоточивый газ: трое эвакуированы

Foto: F64 В воскресенье, 1 января, спасатели получили вызов на ул. Дзилнас, где им пришлось вызволять людей из заполненного слезоточивым газом подъезда. Инцидент произошел примерно в 17:00 в одной из девятиэтажек. Как сообщает LETA, для того, чтобы провести людей через опасное облако, пришлось использовать противогазы. После этого спасатели проветрили подъезд. В целом за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 96 вызовов, в том числе 46 — на пожары, 34 — на спасательные работы, а 16 оказались ложными.

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