В Риге водитель на Mercedes Benz "гонял" на скорости 148 км/ч

Foto: Valsts policija Фоторадар Дорожной полиции в декабре "поймал" особо лихого водителя на Mercedes Benz, который в черте города мчался со скоростью 148 километров в час. Нарушение было зафиксировано 11 декабря на ул. Гранита в Риге. Теперь водителю придется заплатить штраф в размере не менее 360 евро.

5 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.