Сотрудники Госполиции задержали пятерых лиц, обворовавших в одном из баров в Риге иностранца. У туриста украли смарфон стоимостью 800 евро, а его бесконтактной кредитной картой расплатились за покупки на сумму 10 700 евро, сообщили в полиции.

Пострадавший обратился в полицию 1 ноября, рассказав, что минувшей ночью в баре его обворовали, а обнаружил он это только утром.

Полицейские установили, что украденной кредиткой расплатились во многих рижских магазинах — была куплена электронная техника и дорогая одежда. К вечеру того же дня сотрудники полиции задержали в торговом центре пятерых подозреваемых — сразу после того, как они совершили очередную покупку.

Задержаны мужчина 1989 г.р., ранее судимый за воровство, двое мужчин 1993 г.р., один из которых имеет семь судимостей за грабежи и кражи, женщина 1996 г.р. и девушка 2000 г.р.

Во время обыска по месту жительства задержанных найдена часть купленных с помощью украденной карты вещей — телевизор, 15 подарочных карт, куртки, шапки, футболки, кошельки и другое.

Возбуждено уголовное дело. К задержанным применена мера пресечения, не связанная с арестом.