Полиция Латвии передала во вторник эстонским коллегам 75-летнего Александра, который подозревается в стрельбе в Копли. Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте сообщил, что уголовное производство продолжается и далее будут осуществляться необходимые следственные мероприятия, прежде всего, допрос.

Если не имевшего прежде судимостей Александра признают виновным в попытке убийства, то его может ждать лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное тюремное заключение.

Александр был задержан в Риге в прошлую пятницу.

Напомним, 2 июля в Центр тревоги Таллинна поступило сообщение о том, что в Копли стреляли по двум охранникам. Сотрудники охраны отправились проверить объект на улице Лийнивяхе, где сработал датчик движения. На месте они обнаружили мужчину, который напал на них с оружием.

Один из охранников получил опасное для жизни ранение, но врачи смогли спасти ему жизнь. Жизнь второго охранника была вне опасности, но полученные ранения также оказались тяжелыми, и пострадавшему потребовалась операция.